В черном платье с обнаженными плечами: Иванка Трамп в изысканном образе от Elie Saab сияла на приеме

Старшая дочь Дональда Трампа выглядела элегантно на мероприятии.
Бренд Elie Saab опубликовал на своей официальной странице в Instagram Stories фото Иванки Трамп, на котором она запечатлена в их наряде.
Иванка позировала в элегантном черном платье макси с длинными рукавами, обнаженными плечами и кружевом на юбке. В этом наряде она выглядела очень изыскано.
Аутфит дочь Трампа дополнила черными остроносыми туфлями и черным клатчем-футляром. У нее была идеальная ровная укладка, вечерний макияж и широкий чокер с драгоценными камнями.
В этом луке Иванка появилась на инаугурационном приеме ее отца-президента Дональда Трампа.
Напомним, Иванка Трамп на инаугурационном балу сияла в копии культового платья Одри Хепберн.
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