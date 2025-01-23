В черном платье с обнаженными плечами: Иванка Трамп в изысканном образе от Elie Saab сияла на приеме

Бренд Elie Saab опубликовал на своей официальной странице в Instagram Stories фото Иванки Трамп, на котором она запечатлена в их наряде.

Иванка позировала в элегантном черном платье макси с длинными рукавами, обнаженными плечами и кружевом на юбке. В этом наряде она выглядела очень изыскано.

Иванка Трамп/Instagram Иванки Трамп

Аутфит дочь Трампа дополнила черными остроносыми туфлями и черным клатчем-футляром. У нее была идеальная ровная укладка, вечерний макияж и широкий чокер с драгоценными камнями.

В этом луке Иванка появилась на инаугурационном приеме ее отца-президента Дональда Трампа.

Напомним, Иванка Трамп на инаугурационном балу сияла в копии культового платья Одри Хепберн.

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