В черном платье с одним рукавом: роскошная Кейт Бланшетт в день закрытия Венецианского кинофестиваля

В этом году Венецианский кинофестиваль продолжался от 31 августа до 10 сентября и традиционно за эти дни на красной дорожке появилось огромное количество известных и начинающих актеров, режиссеров и других знаменитостей. Одной из звезд этого мероприятия стала австралийская актриса Кейт Бланшетт, поскольку была удостоена Кубка Вольпи за лучшую актерскую работу.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

В этом году в Венеции Кейт представила фильм "Тар" Тодда Филда о первой женщине, возглавившей Берлинский филармонический оркестр. Актриса воплотила в этой картине роль Лидии Тар, женщины-дирижера.

В финальный день мероприятия Бланшетт позировала на красной дорожке в образе от Модного дома Louis Vuitton. Платье было полностью черным, было выполнено на одно плече и с одним рукавом.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Длинная юбка наряда имела шлейф, а талию украшала интересная деталь - драпировка-баска, перетекающая в накидку на спине.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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