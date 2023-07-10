В черном платье с пайетками и рюшей: невероятно красивая Марго Робби на премьере "Барби"

В Лос-Анджелесе состоялась долгожданная мировая премьера фильма "Барби", в котором будет рассказана забавная романтичная история о культовой кукле компании Mattel. Мероприятие состоялось в концертном зале The Shrine Auditorium.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Конечно же, звездой фотоколла стала исполнительница главной роли - 33-летняя актриса Марго Робби. Звезда появилась перед камерами в роскошном черном вечернем платье от французского Модного дома Schiaparelli, которое эксклюзивно для нее создал креативный директор бренда Дэниел Розберри.

Платье является копией культового образа куклы барби под названием Solo in the Spotlight, разработанной еще в 1960 годах.

Barbie Solo in the Spotlight / instagram.com/andrewmukamal

Платье было приталенным, не имело бретелек и полностью было расшито пайетками и черным бисером. Подол платья украшала фатиновая объемная рюша и один красный цветок с листьями.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Образ Марго, как и барби из 60-х, дополняли ретро-прическа, черные мюли, макияж, бриллиантовые украшения на шее, а также высокие "оперные" перчатки из бархата и розовая полупрозрачная косынка в руке.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Марго Робби / Фото: Associated Press

Напомним, что в украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля.

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