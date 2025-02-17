В черном платье с пикантным декольте: Скарлетт Йоханссон пришла на тусовку с мужем

Актриса Скарлетт Йоханссон и ее муж комик Колин Джост посетили вечеринку по случаю 50-летнего юбилея шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.

Вечеринка прошла в Рокфеллеровском центре на Манхэттене.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Фото: Associated Press

40-летняя Скарлетт приехала на пати в черном платье-бюстье от Prada с серебристым декором на декольте и бретельках. Она дополнила образ босоножками на шпильке оттенка металлик и сделала красный педикюр, а также французский маникюр. У Скарлетт были собраны волосы в тугой пучок, она сделала выразительный макияж глаз с черными стрелками и нюдовыми губами, покрытыми блеском.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Фото: Associated Press

У Скарлетт в ушах было множество разных серьги, на запястье бриллиантовый браслет, а на пальце кольца.

Ее муж Колин надел черный безупречный смокинг, белоснежную рубашку и галстук-бабочку. Он держал жену за руку, когда они вместе позировали перед камерами фотографов.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Associated Press

Напомним, мероприятие также посетила Ким Кардашьян. Звезда выбрала эффектный лук – серебристое платье Balenciaga с откровенным декольте для появления в светском обществе.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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