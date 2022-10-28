В черном платье с пикантным декольте: вечерний образ Тины Кароль в Нью-Йорке

Артистка продемонстрировала обольстительный образ на благотворительном мероприятии в США.

Тина Кароль посетила благотворительный вечер Way of peace в Нью-Йорке, где выступила. Снимки оттуда выложили на фан-странице артистки в Instagram.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Кароль продемонстрировала красивый вечерний образ. Для мероприятия она выбрала черное атласное длинное платье с американской проймой, пикантным полупрозрачным декольте и вырезами на талии. В этом наряде Тина выглядела сексуально.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Аутфит она дополнила аккуратной укладкой и нежным макияжем.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Напомним, на концерте в Нью-Йорке Тина появилась в элегантном блестящем платье с объемными рукавами, шлейфом и высоким разрезом спереди.

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