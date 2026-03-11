В черном платье с прозрачной юбкой и пушистыми манжетами: Хайди Клум ошеломила эффектным луком

Хайди Клум / © Getty Images

Супермодель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел папарацци в Нью-Йорке и выглядела чрезвычайно хорошо. Звезда надела черное платье от бренда Christian Siriano из коллекции осень-зима 2026.

У наряда Хайди был довольно классический верх с подплечниками, длинными рукавами и глубоким декольте, которое красиво подчеркивало грудь. В то же время юбка у платья была оригинальной, ведь ее украшал слой прозрачной шифоновой ткани с драпировкой. Но главной акцентной деталью образа стали белые манжеты выполненные из крупных перьев.

Хайди Клум / © Getty Images

Этот образ Клум также дополнила классической сумкой Chanel и туфлями от Christian Louboutin с ремешками. Завершали этот лук очки и роскошная укладка легкими волнами, которую Хайди часто носит.

Однако это платье было не таким оригинальным, как то, которое Клум носила во время «Грэмми», ведь тот ее выбор был настоящим произведением искусства созданным немецким дизайнером Мариной Хорманседер. В платье было сложно двигаться потому что изготовлено оно из жесткого материала, а когда Хайди в нем вышла на публику стала главной сенсацией церемонии.