ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

В черном платье с прозрачной юбкой и пушистыми манжетами: Хайди Клум ошеломила эффектным луком

52-летняя звезда привлекла внимание платьем, которое имело интересный акцент.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Супермодель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел папарацци в Нью-Йорке и выглядела чрезвычайно хорошо. Звезда надела черное платье от бренда Christian Siriano из коллекции осень-зима 2026.

У наряда Хайди был довольно классический верх с подплечниками, длинными рукавами и глубоким декольте, которое красиво подчеркивало грудь. В то же время юбка у платья была оригинальной, ведь ее украшал слой прозрачной шифоновой ткани с драпировкой. Но главной акцентной деталью образа стали белые манжеты выполненные из крупных перьев.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Этот образ Клум также дополнила классической сумкой Chanel и туфлями от Christian Louboutin с ремешками. Завершали этот лук очки и роскошная укладка легкими волнами, которую Хайди часто носит.

Однако это платье было не таким оригинальным, как то, которое Клум носила во время «Грэмми», ведь тот ее выбор был настоящим произведением искусства созданным немецким дизайнером Мариной Хорманседер. В платье было сложно двигаться потому что изготовлено оно из жесткого материала, а когда Хайди в нем вышла на публику стала главной сенсацией церемонии.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
195
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie