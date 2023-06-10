В черном платье с прозрачными вставками: роскошная Ева Лонгория на красной дорожке

Платье выглядело на фигуре актрисы эффектно и сексуально.
Американская суперзвезда - актриса Ева Лонгория - посетила светское мероприятие в Голливуде - специальный показ фильма Flamin' Hot. Картина примечательна тем, что Ева в ней не сыграла, а является ее режиссером.
На красной дорожке звезда позировала в роскошном длинном черном платье от бренда Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2023.
Наряд имел длинные рукава, полупрозрачные вставки и "голый" эффект. Также оно состояло из кружева и было декорировано бисером, пайетками и даже цепочками.
Образ Ева дополнила насыщенным макияжем, массивными украшениями на руках и в ушах, а также высокой прической-хвостом.
Читайте также:
- В обтягивающем кэтсьюте и с локонами: Ева Лонгория подала мяч на бейсбольном матче
- В шелковом наряде оттенка золота: Ева Лонгория позировала фотографам на светском мероприятии
- В полупрозрачном платье с разрезом до бедра: Ева Лонгория продемонстрировала стройные ноги