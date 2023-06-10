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В черном платье с прозрачными вставками: роскошная Ева Лонгория на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
145
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье с прозрачными вставками: роскошная Ева Лонгория на красной дорожке

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Платье выглядело на фигуре актрисы эффектно и сексуально.

Американская суперзвезда - актриса Ева Лонгория - посетила светское мероприятие в Голливуде - специальный показ фильма Flamin' Hot. Картина примечательна тем, что Ева в ней не сыграла, а является ее режиссером.

На красной дорожке звезда позировала в роскошном длинном черном платье от бренда Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2023.

Наряд имел длинные рукава, полупрозрачные вставки и "голый" эффект. Также оно состояло из кружева и было декорировано бисером, пайетками и даже цепочками.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Образ Ева дополнила насыщенным макияжем, массивными украшениями на руках и в ушах, а также высокой прической-хвостом.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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145
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