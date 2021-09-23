С акцентом на декольте: Эми Адамс на премьере мюзикла в Нью-Йорке

С акцентом на декольте: Эми Адамс на премьере мюзикла в Нью-Йорке

47-летняя актриса сыграет в фильме одну из ключевых ролей.

Актриса Эми Адамс посетила премьеру нового мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен", который основан на бродвейской постановке с аналогичным названием.

Звезда выбрала для мероприятия черное полосатое платье от Thom Browne. Наряд не имел бретелей, а в зоне талии красиво прилегал к телу, подчеркивая талию и делая акцент на бюст.

Оригинальность платья была также в ткани, ведь она напоминала костюмную, а по всей его длине наряда проходили пуговицы. Образ Эми дополнила лишь браслетами на одной руке и лаконичными сережками. Волосы мастера ей уложили на один бок, а на лице сделали макияж в теплой коричневой гамме.

Эми Адамс / Getty Images

Будущая картина расскажет о 17-летнем парне Эване Хэнсене, который страдает от социального тревожного расстройства. Заболевание мешает ему контактировать с людьми и заводить друзей. Название является отсылкой к началу писем, которые главный герой писал сам себе по совету терапевта.

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