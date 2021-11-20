В черном платье с разрезом до бедра: трансгендерная звезда YouTube в откровенном аутфите вышла в свет

В черном платье с разрезом до бедра: трансгендерная звезда YouTube в откровенном аутфите вышла в свет

Джиджи Горджеос привлекла к себе внимание фотографов роскошным вечерним луком.

Канадская трансгендерная звезда YouTube, светская львица, актриса и модель - Джиджи Горджеос – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Выглядела она великолепно.

На Джиджи было черное платье по фигуре с вырезами на талии и в зоне декольте, которое ее стройнило. Пышная грудь красотки выглядела очень сексуально.

Джиджи Горджеос / Getty Images

Наряд модели имел разрез до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои ноги.

Платье Горджеос сочетала с черными босоножками на высокой платформе и каблуках. В руке она держала черный клатч.

Роскошная блондинка сделала себе красивую укладку и макияж с акцентом на красной помаде.

А дрэг-квин и победительница 10-ого сезона RuPaul's Drag Race - Aquaria недавно блистала на премьере фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" в "голом" платье-сетке, расшитом стразами и камнями, с бахромой. Aquaria сверкнула на камеры сосками и нюдовыми трусами с высокой талией.

Aquaria / Getty Images

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