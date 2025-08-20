В черном платье с разрезом и белым бантом: Зои Кравиц в эффектном наряде блистала на премьере

Зои Кравиц / © Associated Press

Известная своим оригинальным стилем, в котором часто не боится экспериментировать с прозрачными тканями и дизайнами, Кравиц на этот раз выбрала изысканное черное платье от французского Модного дома Saint Laurent. Наряд был простым, но элегантным и отлично подчеркивал миниатюрность звезды.

Зои Кравиц / © Associated Press

Платье Зои было с глубоким вырезом и эффектным белым бантом на талии. Дополняли наряд также халтер, лаконичные складки в зоне талии и высокий разрез на юбке, которые демонстрировал ноги актрисы и ее босоножки с ремешками на каблуках.

Зои Кравиц / © Associated Press

Также дочь Ленни Кравица умело сочетала в этом образе минимализм и долю драматизма. Ее макияж был без ярких акцентов, но отлично подчеркивал красоту и линии лица, а волосы актриса распустила.

Перед фотографами Зои также позировала с коллегой по фильму — актером Остином Батлером, который носил темный костюм в сочетании с белой майкой.

Зои Кравиц и Остин Батлер / © Associated Press

Фильм «Пойман с поличным» рассказывает историю талантливого бейсболиста, жизнь которого рушится, когда он соглашается присмотреть за кошкой соседа панк-рокера. Зои играет роль Ивонны, девушки главного героя, которая помогает своему партнеру, когда он оказывается втянутым в преступный мир Нью-Йорка.

В предверии его премьеры Зои также приняла участие в фотосессии в Лондоне, где появилась в платье оттенка сливочного масла и в балетаках.

Зои Кравиц / © Associated Press