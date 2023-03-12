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В черном платье с разрезом и бисером: бывшая жена Виталия Кличко на танцевальном шоу в Германии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
10
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье с разрезом и бисером: бывшая жена Виталия Кличко на танцевальном шоу в Германии

Наталия Егорова / Фото: Getty Images

Элегантный наряд идеально сочетался с чувственным выступлением.

Наталия Егорова - бывшая жена Виталия Кличко - принимала участие в немецкой версии популярного шоу "Танцы со звездами". В третьем выпуске программы певица и ее партнер Анджей Цибис исполняли чувственное танго, но дальше, к большому сожалению, не прошли и покинули программу.

Наталия Егорова / © Getty Images
Наталия Егорова / Фото: Getty Images

Для этого появления в эфире Наталия надела элегантное черное танцевальное платье с прозрачными сетчатыми рукавами и глубоким фигурным декольте.

Наряд был расшит черным бисером, а также имел высокий разрез, демонстрирующий ноги. Юбка у платья балы асимметричной.

Наталия Егорова / © Getty Images
Наталия Егорова / Фото: Getty Images

Дополняли красивый образ танцевальные туфли, колготки в сетку, яркий макияж и прическа.

Наталия Егорова / © Getty Images
Наталия Егорова / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
10
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