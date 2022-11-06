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В черном платье с разрезом: Стелла Максвелл неудачно косплеила Анджелину Джоли на гала-концерте

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
509
Время на прочтение
1 мин
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В черном платье с разрезом: Стелла Максвелл неудачно косплеила Анджелину Джоли на гала-концерте

Стелла Максвелл / Фото: Getty Images

Уже целых десять лет прошло с того знаменитого выхода Анджелины Джоли в черном платье от Atelier Versace c высоким разрезом, а звезды продолжают повторять образ и позу актрисы на красных дорожках.

Вчера, 5 ноября на гала-вечере Art+Film, на котором отмечали достижения кино, моды и современного искусства собралось много звезд кино, моделей и светских львиц. 

Гости показали очень эффектные образы, например, Ким Кардашьян надела резиновое платье, а Сидни Суини пришла в образе сексуальной зефирки. 

Стелла Максвелл тоже появилась на мероприятии. Модель выбрала для выхода черное платье с высоким разрезам, которое дополнила эффектными черными босоножками на высокой платформе. 

Стелла Максвелл / © Getty Images
Стелла Максвелл / Фото: Getty Images

Красавица позировала, выставив ногу, как Анджелина Джоли на вручении "Оскара", когда ее образ и поза вызвали бурную реакцию и стали легендарными. 

Анджелина Джоли / © Associated Press
Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

На наш взгляд получилось не очень удачно, не хватило экспрессии, но, стоит признать, ноги у Стеллы идеальной формы и очень длинные. 

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Дата публикации
Просмотры
509
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