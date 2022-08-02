В черном платье с разрезом: танцовщица из клипов Sia изменилась до неузнаваемости

Больше в роликах певицы 19-летнняя Мэдди Зиглер не появляется, но ее карьера активно развивается - не так давно она сыграла в мюзикле "Вестсайдская история", а также заключила несколько успешных рекламных контрактов с брендами.

Мэдди Зиглер и Эдди Бенджамин / Фото: Associated Press

1 августа Мэдди посетила премьеру боевика "Быстрее пули", которая состоялась в Лос-Анджелесе. На красной дорожке девушка появилась в компании своего парня - австралийского певца Эдди Бенджамина, с которым в отношениях уже несколько лет.

Зиглер надела на мероприятие черное платье с декольте, вырезами на талии и высоким разрезом. Дополнили этот образ черные мюли, прическа в стиле двухтысячных и несколько браслетов на запястьях.

Мэдди Зиглер / Фото: Associated Press

Отметим, что молодые люди изначально дружили, а затем влюбились друг в друга. Отношения также способствовали их совместным проектам, например, Мэдди снялась в клипе Эдди.

Также у пары было несколько совместных фотосессий.

Помимо съемки в клипах Sia Мэдди еще много лет снималась в реалити-шоу "Мамы в танце", озвучивала несколько мультперсонажей, работала моделью и участвовала в танцевальных шоу.

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