В черном платье с рюшами: девушка Джейсона Момоа пришла на премьеру сериала

Адриа Архона / © Associated Press

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Актриса Адриа Архона позировала на презентации второго сезона сериала «Андор», истории из вселенной «Звездных войн». Мероприятие состоялось в кинотеатре El Capitan в Лос-Анджелесе.

На этом мероприятии она появилась в черном длинном платье от Модного дома Christian Dior, который бренд презентовал в коллекции осень-зима 2025. Платье было длинным, вязаным, имело расклешенные рукава и асимметричный подол.

Адриа Архона / © Associated Press

Носила этот наряд в стиле бохо актриса в сочетании с бриллиантовыми украшениями, туфлями на каблуках и романтической прической с легкими локонами. Макияж у нее на лице был лаконичным и нюдовым.

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Напомним, что ранее на презентацию этого сериала она пришла с бойфрендом — известным актером Джейсоном Момоа. Пара позировала обнявшись, а Адриа носила платье Saint Laurent оливкового цвета на одно плечо.

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press