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- Шоу-бизнес
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В черном платье с рюшами и прозрачными вставками: Флоренс Пью посетила развлекательное шоу
Актриса появилась в студии в эффектном образе.
Флоренс Пью стала гостьей американского телешоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» в Нью-Йорке.
Для выхода в студию актриса выбрала черное платье макси приталенного силуэта. Верх наряда украшали многочисленные рюши, создававшие эффектную фактуру на груди и плечах.
Особую пикантность образу придала длинная юбка с прозрачными вставками. Сквозь тонкую ткань были видны ноги актрисы и короткая плотная основа платья.
Флоренс дополнила наряд черными туфлями с бантиками, элегантными серьгами и несколькими кольцами. Она сделала прическу с локонами, уложив одну волнистую прядь набок, и макияж с нюдовой помадой.
Напомним, Флоренс Пью появилась на нью-йоркской премьере сериала Netflix «К востоку от Эдема» в роскошном кутюрном наряде от Vivienne Westwood.