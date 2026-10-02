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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В черном платье с рюшами и прозрачными вставками: Флоренс Пью посетила развлекательное шоу

Актриса появилась в студии в эффектном образе.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Флоренс Пью

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью стала гостьей американского телешоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» в Нью-Йорке.

Для выхода в студию актриса выбрала черное платье макси приталенного силуэта. Верх наряда украшали многочисленные рюши, создававшие эффектную фактуру на груди и плечах.

Флоренс Пью / © Getty Images

Флоренс Пью / © Getty Images

Особую пикантность образу придала длинная юбка с прозрачными вставками. Сквозь тонкую ткань были видны ноги актрисы и короткая плотная основа платья.

Флоренс дополнила наряд черными туфлями с бантиками, элегантными серьгами и несколькими кольцами. Она сделала прическу с локонами, уложив одну волнистую прядь набок, и макияж с нюдовой помадой.

Напомним, Флоренс Пью появилась на нью-йоркской премьере сериала Netflix «К востоку от Эдема» в роскошном кутюрном наряде от Vivienne Westwood.

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