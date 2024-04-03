В черном платье с рюшами: Кирстен Данст на премьере экшн-фильма в Лос-Анджелесе

Кирстен Данст посетила специальный показ фильма "Восстание штатов", который состоялся в Музей Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Для этого мероприятия Кирстен, которая является исполнительницей главной роли в картине, выбрала платье черного цвета. Наряд был от бренда Rodarte из коллекции осень-зима 2024.

У платья был бархатный верх с американской проймой и отделкой рюшами, а вот юбка выполнена из плотного атласа. Образ она дополнила макияжем с красной помадой на губах, а также серьгами с бриллиантами. Обула Кирстен туфли с открытым мысом.

Кирстен Данст / Фото: Associated Press

Компанию на премьере актрисе составил ее муж Джесси Племонс, с которым она в браке с 2022 года, хотя в отношениях они с 2016-го. Мужчина надел на мероприятие серый костюм и белую рубашку.

Кирстен Данст с мужем / Фото: Associated Press

В преддверии премьеры Кирстен Данст также снялась для обложки нового номера GQ Hype. В интервью актриса рассказала, что никогда не будет колоть ботокс или использовать филлеры, чтобы лучше выглядеть и сохранить молодость.

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