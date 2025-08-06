В черном платье с V-образным декольте: Дженна Ортега представила сериал «Уэнсдей 2» в Нью-Йорке

Дженна Ортега / © Getty Images

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Дженна Ортега посетила в Нью-Йорке премьеру второго сезона телесериала “Уэнсдей“, в котором она сыграла главную роль Уэнсдей Аддамс. Мероприятие прошло в театре Paris.

Перед фотокамерами актриса предстала в образе total black от бельгийского бренда Ann Demeulemeester. На ней было платье макси, украшенное кожаными лоскутками. Наряд имел V-образное декольте и разрез, через который она продемонстрировала свою обувь — высокие черные сапоги с квадратным мысом и на шнуровках.

Дженна Ортега / © Getty Images

Аутфит Дженна дополнила объемной взъерошенной прической и макияжем с акцентом на глазах, которые она подчеркнула черным карандашом и тенями. Актриса снова появилась с освещенными бровями. На руках были браслеты и кольца.

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Кстати, сегодня, 6 августа, на стриминговом сервисе Netflix вышла первая часть второго сезона сериала "Уэнсдей".