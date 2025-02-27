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В черном платье с вырезами и декольте: Кейт Хадсон на премьере сериала

В черном платье с вырезами и декольте: Кейт Хадсон на премьере сериала

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для своего появления оригинальный наряд

Кейт Хадсон снялась в новом комедийном сериале для Netflix под названием "Плеймейкерша". Премьера шоу состоялась 26 февраля в Нью-Йорке, поскольку в преддверии начала трансляции его на стриминге.

Кейт Хадсон / © Associated Press
Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Кейт появилась на мероприятии в длинном черном платье от бренда Proenza Schouler, которое было выполнено из легкой плиссированной ткани, а также имело глубокое декольте и вырезы по бокам. Образ она дополнила серьгами, лаконичной прической и макияжем.

Кейт Хадсон / © Associated Press
Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Кстати, недавно актриса также появилась в фотосессии в наряде от украинского бренда Bevza - стильной полосатой рубашке. Это одна из самых популярных марок, которые выбирают голливудские знаменитости, также в вещах и аксессуарах от Bevza можно увидеть актрису Кэти Холмс.

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