В черном платье с вырезами на рукавах: Дженнифер Лопес в элегантном луке сияла на показе Valentino

54-летняя поп-дива продолжает демонстрировать красивые образы во время Недели моды в Париже.
Дженнифер Лопес посетила показ Valentino Haute Couture весна/лето 2024, который прошел в рамках Парижской недели моды.
На фэшн-шоу артистка предстала в элегантном черном платье до пола, прекрасно облегавшем ее сексуальную фигуру. Вдоль рукавов наряд имел овальные вырезы, обрамленные камнями, с серебряными шнурками-бантиками на плечах. Обута она была в черные туфли на высокой платформе и каблуках.
Свой образ Джен дополнила прической в стиле 60-х: она собралась волосами в высокий объемный хвост, украсив его черной лентой, что придало ее луку романтичности. Визажисты сделали певице макияж "кошачий глаз", акцентировав внимание на дымчатой подводке на веках.
В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее – роскошный бриллиантовый чокер, а на руках – кольца.
В руке Лопес держала черную бархатную сумочку, украшенную серебряными бантами. Длинный светлый маникюр завершил образ поп-дивы.
Не менее эффектен был ее аутфит на показе Модного дома Elie Saab. Там Джен появилась в длинном оливковом платье с глубоким декольте и золотистым поясом, а также в накидке с разноцветными цветами из перьев.
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