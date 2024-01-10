В черном платье с вырезами на талии: элегантная Марго Робби на вручении почетного "Оскара"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения еще одной награды.

Главная Барби Голливуда - актриса Марго Робби - посетила очередную церемонию - 14-ю ежегодную премию Губернатора Академии кинематографических искусств и наук, которую еще называют "почетным "Оскаром". В этом году мероприятие состоялось практически сразу после "Золотого глобуса", поскольку было перенесено из-за забастовки актеров и сценаристов.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Марго впервые надела на мероприятие не реплику кукольного образа. В этот раз раз на актрисе было платье от бренда Celine, которое она дополнила украшениями Fred Leighton и обувью Manolo Blahnik.

У платья было V-образное декольте, вырезы на талии и мелкая драпировка. Также декольте платья украшали серебристые камни. Образ актрисы завершили красивая укладка, макияж, а также маникюр нежного оттенка.

Марго Робби / Фото: Associated Press

На церемонии, которую посетила Марго, вручается три награды за достижения в киноиндустрии: Почетная премия Академии, Гуманитарная премия Джина Хершолта и Мемориальная премия Ирвинга Г. Тальберга. В этом году награды получили:режиссер Мел Брукс, актриса Анджела Бассетт и киномонтажер Кэрол Литтлтон.

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