В черном платье с вырезом до бедра: эффектная Джорджина Родригес блистала на дорожке

На дневном мероприятии 28-летняя девушка Криштиану Роналду появилась в белом костюме от Genny и с необычным колье на шее.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

А вечером вышла на дорожку в черном платье тоже от бренда Genny виз коллекции Fall 2022. Родригес является лицом кампании Genny's AW22, поэтому неудивительно, что она попросила итальянского дизайнера одеть ее для престижного кинофестиваля.

Платье миди, изготовленное из шелковистой ткани, с высоким вырезом горловины, глубоким разрезом сбоку и силуэтом с открытой спиной. Наряд красиво сочетается с атласными туфлями-мюлями на каблуках, металлическим широким чокером на шее и крупными серьгами в ушах.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Волосы Родригес собрала в высокую прическу, сделала насыщенный вечерний макияж и маникюр черного цвета. Также ее образ дополняло несколько тонких браслетов на ногах и один широкий на запястье руки, а также парочка золотых колец.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Нас впечатлила своим образом и актриса Кейт Бланшетт, она появилась на дорожке в бархатном костюме с красочными цветами.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

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