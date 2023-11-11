В черном платье с высоким розиром: Николь Кидман в элеганном образе посетила выставку винтажных часов

Николь Кидман посетила открытие выставки Planet Omega в Нью-Йорке, посвященной истории и инновациям бренда швейцарских часов Omega.

На выставке представлены винтажные часы, которые взяли в аренду из музея Omega в Швейцарии. В частности, там можно увидеть часы Omega Slimline, которые Джон Ф. Кеннеди надел на свою президентскую инаугурацию в 1961 году, и часы, которые носил Элвис Пресли. Там также представлен хронограф, который использовался для измерения времени Олимпийских игр в 1932 году, пишет издание Bloomberg.

На ивенте Николь появилась в элегантном образе total black. На ней было платье от бренда Balenciaga с открытой линией плеч, бантами в зоне декольте и на поясе, петлей на юбке и высоким разрезом сбоку, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Она выглядела просто великолепно.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Аутфит Николь дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми туфлями на шпильках.

Актриса собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с акценгтом на глазах, уши украсила золотыми серьгами с камнями, а руки – кольцом с большим бриллиантом и золотыми часами.

Напомним, на церемонию вручения наград Ассоциации кантри-музыки Николь Кидман пришла в черном платье от бренда Coperni с глубоким декольте.

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