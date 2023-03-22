Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В черном платье с золотым воротником: Алессандра Амбросио на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
555
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В черном платье с золотым воротником: Алессандра Амбросио на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

41-летняя бразильянка Алессандра Амбросио вчерашний вечер провела в светском обществе в Лос-Анджелесе.

Алессандра приехала на церемонию Fashion Trust US Awards, прошедшую во вторник вечером в Goya Studios в Лос-Анджелесе.

Fashion Trust US - это некоммерческая организация, которая занимается поиском, финансированием и развитием молодых дизайнерских талантов с целью помочь им превратить свой лейбл в процветающий мировой бренд. 

Алессандра Амбросио / © Associated Press
Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Модель вышла на дорожку в черном платье с американской проймой и обнаженной спиной от Michael Kors. У наряда был золотой воротник, образ Амбросио дополнила двумя широкими браслетами на запястье и черными босоножками на платформе.

Алессандра Амбросио / © Associated Press
Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Алессандра собрала волосы в высокую прическу и сделала красивый вечерний макияж. Также в ее ушах сверкало несколько золотых маленьких серег.

Отметим, церемонию также посетила модель Хайди Клум. Она пришла в платье цвета металлик от бренда Kate Barton и с сумкой в виде аквариума с золотой рыбкой.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
555
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация