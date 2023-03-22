В черном платье с золотым воротником: Алессандра Амбросио на светском мероприятии в Лос-Анджелесе

Алессандра приехала на церемонию Fashion Trust US Awards, прошедшую во вторник вечером в Goya Studios в Лос-Анджелесе.

Fashion Trust US - это некоммерческая организация, которая занимается поиском, финансированием и развитием молодых дизайнерских талантов с целью помочь им превратить свой лейбл в процветающий мировой бренд.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Модель вышла на дорожку в черном платье с американской проймой и обнаженной спиной от Michael Kors. У наряда был золотой воротник, образ Амбросио дополнила двумя широкими браслетами на запястье и черными босоножками на платформе.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Алессандра собрала волосы в высокую прическу и сделала красивый вечерний макияж. Также в ее ушах сверкало несколько золотых маленьких серег.

Отметим, церемонию также посетила модель Хайди Клум. Она пришла в платье цвета металлик от бренда Kate Barton и с сумкой в виде аквариума с золотой рыбкой.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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