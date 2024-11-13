В черном платье со шлейфом: красивая Деми Мур посетила презентацию сериала

Она решила подчеркнуть ноги интересным нарядом.
Буквально несколько дней тому назад актриса Деми Мур отпраздновала свое 62-летие и сразу после праздника появилась на светском мероприятии. Звезда блистала на презентации сериала "Землевладелец" от Paramount+, которая прошла в Лос-Анджелесе.
К фотографам Деми вышла в черном платье расшитом пайетками и бисером. У него не было рукавов, но была высокая горловина и небольшие драпировки в верхней части наряда. Юбка платья же была асимметричной и имела длинный шлейф.
Наряд актриса дополнила туфлями на каблуках с ремешками, любимой прической с распущенными волосами, а также набором украшений.
Наряд подчеркивал ноги знаменитости, но черный цвет для вечерних выходов она выбирает не впервые. Не так давно Мур перед фотографами продемонстрировала два образа в этом цвете на кинофестивале SCAD Savannah. Оба ее наряды были от Schiaparelli.
Читайте также:
- Интересный выбор: Деми Мур надела на фотоколл очень длинные и широкие джинсы
- В сером костюме с принтом: Деми Мур на презентации нового сериала в Лондоне
- В платье с цветочными аппликациями: красивая Деми Мур представила фильм "Субстанция" в Париже