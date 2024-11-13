В черном платье со шлейфом: красивая Деми Мур посетила презентацию сериала

Буквально несколько дней тому назад актриса Деми Мур отпраздновала свое 62-летие и сразу после праздника появилась на светском мероприятии. Звезда блистала на презентации сериала "Землевладелец" от Paramount+, которая прошла в Лос-Анджелесе.

К фотографам Деми вышла в черном платье расшитом пайетками и бисером. У него не было рукавов, но была высокая горловина и небольшие драпировки в верхней части наряда. Юбка платья же была асимметричной и имела длинный шлейф.

Наряд актриса дополнила туфлями на каблуках с ремешками, любимой прической с распущенными волосами, а также набором украшений.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Наряд подчеркивал ноги знаменитости, но черный цвет для вечерних выходов она выбирает не впервые. Не так давно Мур перед фотографами продемонстрировала два образа в этом цвете на кинофестивале SCAD Savannah. Оба ее наряды были от Schiaparelli.

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