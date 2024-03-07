В черном платье-жакете: 50-летняя супермодель Эмбер Валлетта блистала на церемонии

50-летняя супермодель Эмбер Валлетта продемонстрировала свои роскошные стройные ноги на мероприятии Green Carpet Fashion Awards, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Валлетта появилась на мероприятии в особом наряде, поскольку надела черное мини-платье-жакет, которое для нее на заказ разработал бренд Triarchy.

Эмбер Валлетта / Фото: Associated Press

Наряд модели имел длинные рукава, накладные карманы и шесть пуговиц спереди. Особенностью его было то, что оно сделано из экологичной ткани, в которой нет пластика. У платья было глубокое декольте, а спину украшал большой вырез.

Дополнила наряд Эмбер гламурными туфлями со стразами и на высоких каблуках, а также уложила волосы в объемную прическу.

Эмбер Валлетта / Фото: Associated Press

Среди других знаменитостей, которые посетили эту церемонию, была также актриса Зендея. Для этого мероприятия ее стилист Лоу Роуч подобрал архивное платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2011 с бахромой, декльте и крокодиловым принтом.

Зендея / Фото: Associated Press

Читайте также: