В черном платье-жакете: 50-летняя супермодель Эмбер Валлетта блистала на церемонии

Звезда продемонстрировала лаконичный наряд, который сочетала с необычными гламурными туфлями.
50-летняя супермодель Эмбер Валлетта продемонстрировала свои роскошные стройные ноги на мероприятии Green Carpet Fashion Awards, которое состоялось в Лос-Анджелесе. Валлетта появилась на мероприятии в особом наряде, поскольку надела черное мини-платье-жакет, которое для нее на заказ разработал бренд Triarchy.
Наряд модели имел длинные рукава, накладные карманы и шесть пуговиц спереди. Особенностью его было то, что оно сделано из экологичной ткани, в которой нет пластика. У платья было глубокое декольте, а спину украшал большой вырез.
Дополнила наряд Эмбер гламурными туфлями со стразами и на высоких каблуках, а также уложила волосы в объемную прическу.
Среди других знаменитостей, которые посетили эту церемонию, была также актриса Зендея. Для этого мероприятия ее стилист Лоу Роуч подобрал архивное платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2011 с бахромой, декльте и крокодиловым принтом.
Читайте также:
- Надела платье в виде веера: Эмбер Валлетта продемонстрировала полупрозрачный эксклюзивный образ
- В боди и на шпильках: известная модель Эмбер Валлетта пришла на прием в откровенном образе
- Вау, какая: супермодель 90-х Эмбер Валлетта сверкнула откровенным декольте на модном шоу