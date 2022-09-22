В черном платье со шнуровкой на спине: Приянка Чопра сходила с мужем в ресторан

Пару заметили, когда они направлялись на свидание.
В прошлом году актриса и модель Приянка Чопра открыла ресторан индийской кухни Sona в Нью-Йорке. Популярности заведению знаменитость добавляет своими визитами - вчера Приянку и ее мужа заметили, когда они шли ужинать.
Чопра была одета в полностью черный наряд, который включал в себя интересное платье с длинными рукавами и юбкой с опущенной линией талии. А вот спина платья была полностью открытой и украшена шнуровкой.
Дополнили образ актрисы сумка на золотой цепочке и босоножки.
Супруг Приянки - певец Ник Джонас - предпочел более яркий образ, надев рубашку с короткими рукавами и шелковые синие штаны. Также в его образе присутствовали белые кеды и часы.
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