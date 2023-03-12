В черном полупрозрачном наряде: Кайли Дженнер сфотографировали папарацци

25-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер попала под прицел папарацци, когда направлялась на день рождения своих подруг - сестер-близняшек Хадиджи и Малики Хакк, которым исполнилось 40 лет. Мероприятие проходило в ресторане The Nice Guy.

Для вечеринки Кайли надела довольно откровенный наряд от Acne Studios - прозрачный топ с атласной вставкой в виде банта на груди, а также атласную мини-юбку.

Образ она дополнила капроновыми колготками, туфлями-лодочками и длинным кожаным пальто. В руке у девушки была гламурная черная сумка, а на лице она сделала нюдовый макияж, акцентировав внимание на губах, поскольку обвела их коричневым карандашом.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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