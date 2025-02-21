В черном драматическом наряде: актриса Флоренс Пью открыла показ бренда Harris Reed

Вчера вечером актриса открыла показ известного бренда в Лондоне.
29-летняя Флоренс Пью приняла участие в Лондонской недели моды, но не как гостья, а как модель. Звезда "Дюны" сама вышла на подиум во время шоу бренда Harris Reed, который презентовал коллекцию осень-зима 2025.
На актрисе было черное обтягивающее полупрозрачное платье с юбкой-русалкой и капюшоном. Также наряд украшали золотые кружевные вставки на бедрах и интересный скульптурный корсет креативного дизайна. Образ Флоренс дополнила маникюром черного цвета, арт-макияжем с длинными накладными ресницами и золотые украшения.
Однако появление актрисы не было случайным, он открытии шоу она шла по подиуму и читала драматический монолог.
Показ Harris Reed пришелся на первый день Недели моды в Лондоне. Показы продлятся до понедельника, 24 февраля. Затем Неделя моды переместится в Милан, где показы начнутся 25 февраля и завершатся 3 марта.
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