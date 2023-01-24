В черном ромпере: украинская модель Кристи Пономарь приняла участие в показе Maison Margiela

Девушка эффектно продефилировала, демонстрируя наряд из новой коллекции.
В Париже проходит традиционная Неделя моды, где известные бренды представили свои новые коллекции. Одним из ярких показов, который запомнился гостям мероприятия, стало шоу бренда Maison Margiela, креативным директором которого является неподражаемый Джон Гальяно.
Коллекция, получившая название Co-Ed, состояла из панк-романтических дизайнов, которые вызывали одновременно удивление и восхищение.
Одной из звезд показа стала украинская модель Кристи Пономарь, прославившаяся уже своими появлениями на показах самых знаменитых и культовых брендов. В этом модном шоу девушка вышла на подиум в эффектном черном панк-луке, состоящем из ромпера с длинными рукавами и белым воротником. Дополняли образ девушки сетчатые лосины и головной убор с вуалью.
Также в образе модели присутствовали черные туфли, сумка, которую Гальяно предлагает носить как клатч, и имиджевые очки. Также оригинальности добавили образу еще и перчатки из тонкой ткани.
Как проходила подготовка и сам показ, модель показала на своей странице в TikTok.
@krismodel ♬ The Future - Max Brhon
Напомним, этот показ также посетила американская звезда реалити Кайли Дженнер, надев на модное шоу латексное белье и накидку с рюшами.
Читайте также:
- Украинская модель Кристи Пономарь приняла участие в показе Schiaparelli в Париже
- С флагом Украины в руках и в вышиванке: модель Кристи Пономарь сходила на митинг в Париже
- В эффектных образах: супермодель Алина Байкова снялась в новой фотосессии