В черном ромпере: украинская модель Кристи Пономарь приняла участие в показе Maison Margiela

В Париже проходит традиционная Неделя моды, где известные бренды представили свои новые коллекции. Одним из ярких показов, который запомнился гостям мероприятия, стало шоу бренда Maison Margiela, креативным директором которого является неподражаемый Джон Гальяно.

Коллекция, получившая название Co-Ed, состояла из панк-романтических дизайнов, которые вызывали одновременно удивление и восхищение.

Одной из звезд показа стала украинская модель Кристи Пономарь, прославившаяся уже своими появлениями на показах самых знаменитых и культовых брендов. В этом модном шоу девушка вышла на подиум в эффектном черном панк-луке, состоящем из ромпера с длинными рукавами и белым воротником. Дополняли образ девушки сетчатые лосины и головной убор с вуалью.

Кристи Пономарь / Фото: Getty Images

Также в образе модели присутствовали черные туфли, сумка, которую Гальяно предлагает носить как клатч, и имиджевые очки. Также оригинальности добавили образу еще и перчатки из тонкой ткани.

Кристи Пономарь / Фото: Getty Images

Как проходила подготовка и сам показ, модель показала на своей странице в TikTok.

Напомним, этот показ также посетила американская звезда реалити Кайли Дженнер, надев на модное шоу латексное белье и накидку с рюшами.

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