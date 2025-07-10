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- Шоу-бизнес
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В черном шарфе, который волочился по полу: Рита Ора в эффектном луке прогулялась по улице
Поп-звезда выгуляла новый ансамбль total black в жаркий день.
Пока одни звезды проводят время в Париже на Неделе моды, наслаждаясь шоу брендов Balenciaga, Chanel и тому подобных, певица Рита Ора прилетела в Нью-Йорк. Британку заметили, когда она прогуливалась по городу одетая во все черное.
Певица носила топ-бюстье, который был заправлен в длинные широкие брюки. Ее костюм был от бренда Nina Ricci весна-лето 2025. Дополнили наряд Риты и стали акцентами образа такие аксессуары как шарф на шее, который был таким длинным, что волочился по асфальту, туфли на каблуках, креативные серьги от Monies Earclips, а также солнцезащитные очки от бренда Linda Farrow. Волосы Ора распустила и уложила в роскошные локоны. А вот главной изюминкой лука стали ее большие браслеты на обеих руках.
Также во время Недели моді в Париде в полностью черном наряде под прицел папарацци попала актриса Николь Кидман. Ее драматичный и маскуллиный наряд выдлядел эффектно, ведь носила она жакет на голое тело.