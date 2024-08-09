В черном шелковом платье с вырезами: Зои Кравиц на премьере фильма "Моргни дважды"

Это был элегантный и женственный наряд, который она дополнила ярким макияжем.
Дочь певца Ленни Кравица - 35-летняя Зои Кравиц - посетила премьеру фильма "Моргни дважды", который стал ее режиссерским дебютом. Главные роли в картине сыграли Наоми Акки и Ченнинг Татум.
Зои на премьеру пришла в наряде от Модного дома Saint Laurent, с которым давно сотрудничает и неоднократно снималась в их рекламных кампаниях из продукции.
Это было черное шелковое однотонное платье длиной до пола, которое украшали узел на животе и вырезы по бокам.
Дополнила наряд Кравиц серьгами в виде звезд от Jessica McCormack, прической-пучком и ярким макияжем с выразительными бровями и красной помадой на губах.
Главный актер картины Ченнинг Татум тоже позировал на мероприятии. Он - бойфренд Зои, поэтому пара фотографировалась обнявшись.
Это уже вторая премьера с участием Татума за последнее время, ведь недавно в прокат вышел фильм "Дэдпул и Росомаха", где он также сыграл. Актер был в роли персонажа Гамбита. Как проходила подготовка к этой роли актер показал в своем Instagram.
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