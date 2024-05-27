В черном сплошном купальнике: британская модель похвасталась упругими ягодицами на Ибице

Арабелла Чи не устает фотографироваться в купальниках.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новую порцию снимков с отдыха на Ибице.

Модель устроила импровизированный фотосет в черном сплошном купальнике с розовой надписью спереди.

Арабелла Чи

Чи продемонстрировала стройную фигуру, а потом похвасталась упругими ягодицами.

Арабелла Чи

Арабелла распустила волосы, сделала максимально естественный макияж, белый маникюр и украсила шею золотыми цепочками с подвесками.

Арабелла Чи

"Эти летние ночи", – подписала фото модель.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фигуру в салатово-розовом бикини, которое спереди было украшено разноцветной вязкой.

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