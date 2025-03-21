В черном свитере и штанах со стрелками: Элизабет Олсен сходила на ночное шоу

Элизабет Олсен посетила развлекательное ночное шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" в Лос-Анджелесе. Она рассказала там о съемках в новом фильме The Assessment.

В студии актриса появилась в скромном луке. На ней был черный свитер с высокой горловиной и черные брюки со стрелками. Наряд Олсен дополнили черными туфлями на стойких каблуках.

Элизабет Олсен / Фото: Getty Images

Элизабет сделала аккуратную укладку с челкой и макияж с акцентом на глазах.

О фильме:

Это история о супругах – Мие (Элизабет Олсен) и Аарьяне (Химеш Пател), которые хотят стать родителями в ближайшем будущем, где ресурсы крайне ограничены, а правительство сохраняет жесткий контроль над репродукцией. Им назначают оценщика по имени Вирджиния (Алисия Викандер), которая переезжает в их дом на семь дней, чтобы оценить, заслуживают ли они стать родителями. Но обычное испытание быстро превращается в психологический кошмар, заставляя их пару подвергнуть сомнению сами основы своего общества и то, что на самом деле означает быть человеком.

Напомним, Элизабет Олсен на церемонии вручения наград Film Independent Spirit Awards 2025 позировала в асимметричном кружевном платье с цветочным мотивом мятного оттенка из коллекции Erdem прет-а-порте сезона весна-лето 2025.

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