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В черном топе и лососевых джинсах: Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
1 мин
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В черном топе и лососевых джинсах: Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель Эмили Ратажковски была запечатлена фотографами, когда прогуливалась по улицам Нью-Йорка.

32-летняя манекенщица была одета в черную обтягивающую маяку и широкие джинсы лососевого цвета, а обута в кроссовки. В руке у нее была бежевая сумка на короткой ручке, а на лице черные очки от солнца. Рыжие длинные волосы модель распустила и дополнила свой повседневный образ золотыми серьгами-кольцами.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили Ратажковски довольно часто фотографируют в Нью-Йорке. К вниманию папарацци девушка давно привыкла и часто даже не обращает на них внимания. Например, на днях Ратажковски в топе-бандо и мешковатых шортах сверкнула идеальным прессом.

Также, напомним, недавно бренд Victoria's Secret поделился новым роликом, в котором снялась и Эмили Ратажковски. Звезда снова сотрудничает с бельевой маркой.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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