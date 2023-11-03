В черном топе и юбке цвета металлик: стильная Сальма Хайек посетила выставку

Сальма Хайек вместе с мужем Франсуа-Анри Пино пришли поддержать ее брата-дизайнера Сами Хайека на его звездной выставке в Беверли-Хиллз.
57-летняя актриса появилась на мероприятии в черном топе с камнями вокруг горловины, заправленном в юбку цвета металлик и обула серебряные туфли на платформе и высоких каблуках. В руках актриса держала сумку тоже цвета металлик.
Ее темные густые волосы были распущены, на лице был макияж, подчеркивающий немного глаза и губы, а в ушах - серьги-висюльки. Также Сальма сделала светлый маникюр и надела браслет с россыпью мелких камней и крупное кольцо на палец. Выглядела знаменитость, как всегда, великолепно.
В прошлый свой выход Сальма выбрала золотой брючный костюм для визита на благотворительный вечер.
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