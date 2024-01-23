В черном total look и с эффектной укладкой: Рози Хантингтон-Уайтли приехала на показ

36-летняя Рози Хантингтон-Уайтли запечатлели папарацци, когда она направлялась на один из показов на Модной неделе в столице Франции.

Модель была в полностью черном аутфите, который состоял из короткого пальто, леггинсов, ботильйонов на каблуках и кожаных перчаток. В руках у Рози была сумка и зонт, который она держала открытым так как шел дождь.

Выглядела знаменитость стильно в этот день.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали, как Хантингтон-Уайтли в эффектном черном платье и золотых украшениях вышла в свет со своим бойфрендом. Под наряд модель в тот вечер решила не надевать бюстгальтер.

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