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- Шоу-бизнес
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В черном тренче с цветными камнями: Марион Котийяр в образе Chanel позировала на фотоколле в Париже
Французская актриса пришла на мероприятие в гламурном тренче.
Марион Котийяр посетила фотоколл фильма «Карма» в Дворце Пате в Париже. Перед фотографами она предстала в элегантном образе от Chanel.
Актриса надела черный двубортный тренч длины миди, украшенный разноцветными камнями. На нем также были металлические пуговицы в форме фирменного логотипа Модного дома.
Марион подчеркнула талию широким поясом, завязанным узлом, а рукава закатала. Наряд она сочетала с черными кожаными туфлями на каблуках.
Котийяр отказалась от массивных украшений, выбрав небольшие серьги и тонкое кольцо. Волосы актриса гладко зачесала с боковым пробором и собрала сзади. Макияж смоки-айс, с розовыми румянами и помадой теплого нюдового оттенка завершил ее образ.
Напомним, Марион Котийяр в жакете с золотыми пуговицами и кожаных бермудах позировала на мероприятии.