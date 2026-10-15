В черном тренче с цветными камнями: Марион Котийяр в образе Chanel позировала на фотоколле в Париже

Марион Котийяр / © Getty Images

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Марион Котийяр посетила фотоколл фильма «Карма» в Дворце Пате в Париже. Перед фотографами она предстала в элегантном образе от Chanel.

Актриса надела черный двубортный тренч длины миди, украшенный разноцветными камнями. На нем также были металлические пуговицы в форме фирменного логотипа Модного дома.

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Марион Котийяр / © Getty Images

Марион подчеркнула талию широким поясом, завязанным узлом, а рукава закатала. Наряд она сочетала с черными кожаными туфлями на каблуках.

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Котийяр отказалась от массивных украшений, выбрав небольшие серьги и тонкое кольцо. Волосы актриса гладко зачесала с боковым пробором и собрала сзади. Макияж смоки-айс, с розовыми румянами и помадой теплого нюдового оттенка завершил ее образ.

Напомним, Марион Котийяр в жакете с золотыми пуговицами и кожаных бермудах позировала на мероприятии.

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