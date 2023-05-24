В черном вечернем платье и с мокрой укладкой: Ева Лонгория в Каннах

Актриса Ева Лонгория тоже приехала на Каннский кинофестиваль.

Вчера Ева Лонгория побывала на благотворительном ужине "Вместе мы дарим" в рамках 76-го Каннского кинофестиваля в La Mome Plage.

48-летняя латиноамериканская звезда надела в этот раз черное обтягивающее платье со шнуровкой сбоку и длинными рукавами. У наряда также был маленький шлейф.

Лонгория дополнила ансамбль лаковыми туфлями на шпильке, широким драгоценным браслетом, кольцом с крупным камнем и серьгами-висюльками в ушах.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Волосы актрисы были зачесаны назад с эффектом мокрой укладки. А на лице был насыщенный макияж в натуральных оттенках. Ева с радостью позировала фотографам.

Ранее в Каннах Еву Лонгорию фотографировали в бронзовом наряде. Фотографы запечатлели ее возле гостиницы Martinez в Каннах.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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