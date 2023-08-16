В черном виниловом мини-платье: модель Хейли Бибер решила развеять слухи о беременности нарядом

Известная американская модель, предпринимательница и блогер Хейли Бибер сходила на вечеринку в ресторан Giorgio Baldi, что в Санта-Монике. В этот раз ее стилист Дэни Мишель подобрал черном мини-платье из винила.

У наряда не было бретелек, также оно тесно сидело на фигуре девушки, а на животе имело оборки. Лук она дополнила слингбэками с квадратным мысом, сумкой-хобо и золотыми массивными серьгами от Saint Laurent.

Волосы Хейли уложила в трендовую прическу в стиле Y2K.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Вероятно, такой образ она выбрала, чтобы положить конец слухам о своей беременности, которые случайно распространил ее муж Джастин Бибер. Жену певца заподозрили в беременности, как в соцсети TikTok пользователь под псевдонимом biebervelli опубликовал якобы видео-разговор исполнителя с избранницей. Тогда пара шла вместе с друзьями. Джастин сказал Хейли: "Я понимаю, что ты беременна, но…".

Читайте также:

Хейли Бибер на улицах Лос-Анджелеса (22 фото)