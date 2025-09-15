- Дата публикации
В черном жакете и мини-шортах: Кристен Стюарт блистала на красной дорожке кинофестиваля
Кристен Стюарт посетила церемонию закрытия 51-го фестиваля американского кино в Довиле, что во Франции.
35-летняя актриса и продюсер представляла на фестивале фильм «Хронология воды», который является режиссерским дебютом Кристен Стюарт. Главную роль в нем играет актриса Имоджен Путс.
На фотоколле Стюарт появилась в коротком твидовом жакете и миниатюрной юбке от Chanel, дополнив лук туфлями на высоких каблуках, которые терпеть не может.
А на церемонии закрытия фестиваля продемонстрировала похожий образ, но только в черном цвете. На ней был расстегнутый практически на все пуговицы жакет от Chanel с бантом и прозрачными рукавами, которые также были дополнены бантами и мини-шорты тоже с прозрачными штанинами.
Кристен дополнила образ босоножками на высоких каблуках. Белокурые волосы Стюарт собрала в укладку с мокрым эффектом и сделала макияж с черными стрелками. Из украшений на ней было только одно кольцо на указательном пальце.
Кстати, подобный образ Кристен демонстрировала на 78-м Каннском кинофестивале в мае этого года. Тогда звезда вышла к фотографам в нежно-розовом костюме из твида, состоящего из жакета на пуговицах, и коротких шорт, поверх которых была накидка в виде тюля. Обула Стюарт босоножки на каблуках.