ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

В черном жакете и мини-шортах: Кристен Стюарт блистала на красной дорожке кинофестиваля

Кристен Стюарт посетила церемонию закрытия 51-го фестиваля американского кино в Довиле, что во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

35-летняя актриса и продюсер представляла на фестивале фильм «Хронология воды», который является режиссерским дебютом Кристен Стюарт. Главную роль в нем играет актриса Имоджен Путс.

На фотоколле Стюарт появилась в коротком твидовом жакете и миниатюрной юбке от Chanel, дополнив лук туфлями на высоких каблуках, которые терпеть не может.

Кристен Стюарт во Франции / © Getty Images

Кристен Стюарт во Франции / © Getty Images

А на церемонии закрытия фестиваля продемонстрировала похожий образ, но только в черном цвете. На ней был расстегнутый практически на все пуговицы жакет от Chanel с бантом и прозрачными рукавами, которые также были дополнены бантами и мини-шорты тоже с прозрачными штанинами.

Кристен дополнила образ босоножками на высоких каблуках. Белокурые волосы Стюарт собрала в укладку с мокрым эффектом и сделала макияж с черными стрелками. Из украшений на ней было только одно кольцо на указательном пальце.

Кристен Стюарт во Франции / © Getty Images

Кристен Стюарт во Франции / © Getty Images

Кстати, подобный образ Кристен демонстрировала на 78-м Каннском кинофестивале в мае этого года. Тогда звезда вышла к фотографам в нежно-розовом костюме из твида, состоящего из жакета на пуговицах, и коротких шорт, поверх которых была накидка в виде тюля. Обула Стюарт босоножки на каблуках.

Кристен Стюарт в Каннах / © Associated Press

Кристен Стюарт в Каннах / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie