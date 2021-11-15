В черном жакете и с элегантной прической: Юлия Тимошенко выступила на заседании Согласительного совета

Лидер партии "Батькивщина" в образе total black появилась на работе.

Юлию Тимошенко часто можно увидеть в классических деловых образах. Вот и в этот раз она продемонстрировала изысканную классику.

На заседании Согласительного совета нардеп появилась в черном жакете с интересным воротником и черной юбке.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Аутфит Юлия Владимировна дополнила элегантной прической с прикорневым объемом и выпущенными спереди прядями, макияжем смоки-айс и оптическими очками в черной оправе. В качестве украшения политик использовала лаконичные серебряные серьги-кольца.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Госпожа Тимошенко выглядела прекрасно и свежо.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, недавно нардеп посетила с рабочим визитом Западную Украину, где ее угостили мясными вкусностями.

Читайте также:

Прически Юлии Тимошенко (34 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку