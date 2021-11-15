В черном жакете и с элегантной прической: Юлия Тимошенко выступила на заседании Согласительного совета

Лидер партии "Батькивщина" в образе total black появилась на работе.
Юлию Тимошенко часто можно увидеть в классических деловых образах. Вот и в этот раз она продемонстрировала изысканную классику.
На заседании Согласительного совета нардеп появилась в черном жакете с интересным воротником и черной юбке.
Аутфит Юлия Владимировна дополнила элегантной прической с прикорневым объемом и выпущенными спереди прядями, макияжем смоки-айс и оптическими очками в черной оправе. В качестве украшения политик использовала лаконичные серебряные серьги-кольца.
Госпожа Тимошенко выглядела прекрасно и свежо.
Напомним, недавно нардеп посетила с рабочим визитом Западную Украину, где ее угостили мясными вкусностями.
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