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В черной фате и короне: Мадонна в образе "роковой женщины" посетила показ Dolce & Gabbana

В черной фате и короне: Мадонна в образе "роковой женщины" посетила показ Dolce & Gabbana

Мадонна и Доменико Дольче и Стефано Габбана / Фото: Associated Press

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2025 итальянского Модного дома Dolce & Gabbana.

Гостьей этого показа, которая сидела в первом ряду шоу была американская поп-королева Мадонна. 66-летняя женщина пришла на показ в полностью черном одеянии в стиле "роковой женщины". На певице было длинное полупрозрачное платье с разрезом, которое она носила в сочетании с боди и высокими перчатками.

Мадонна с Доменико Дольче и Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна с Доменико Дольче и Стефано Габбана / Фото: Associated Press

Также Мадонна надела сетчатые черные колготки с цветочной вышивкой, но главным украшение образа стала очень длинная кружевная фата, которая полностью закрывала лицо Мадонны.

Дополнили образ также золотые украшения: цепочка с крестом, которую она намотала на руку, и большая золотая корона на ее голове.

Мадонна с Доменико Дольче и Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна с Доменико Дольче и Стефано Габбана / Фото: Associated Press

Мадонна была одной из почетных гостей шоу и когда модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана вышли в конце шоу на поклон, то подошли к ней, чтобы поприветствовать.

Мадонна с Доменико Дольче и Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна с Доменико Дольче и Стефано Габбана / Фото: Associated Press

Это появление звезды на показе бренда состоялось вскоре после того, как в августе ее подловили папарацци в Италии с 28-летним бойфрендом. Певица тогда была тоже с ног до головы одета в наряд от Dolce & Gabbana.

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