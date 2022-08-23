В черной футболке и джинсах: Кендалл Дженнер выбрала лаконичный лук для деловой встречи

Сестра Кайли Дженнер и Ким Кардашьян предпочитает в обычной жизни простую и удобную одежду, даже когда идет на деловую встречу.

В понедельник, 22 августа, модель и звезду реалити-шоу заметили, когда она шла к своей машине после обеденной встречи в The Maybourne, шикарном отеле в Беверли-Хиллз. На девушке был полностью черный ансамбль, в котором она сочетала джинсы, укороченную и обтягивающую футболку и мюли с пряжкой от бренда Khaite the Downing.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Волосы Кендалл распустила и дополнила свой лук солнцезащитными очками, сумкой и ремнем с пряжкой.

Напомним, что на прошлый неделе модель устроила вечеринку посвященную своему бренду текилы 818, на которой присутствовали Ким Кардашьян, Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер. Проходила она в SoHo house в Малибу.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

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