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В черной футболке и обуви на грубой подошве: Ирина Билык позировала на улицах Нью-Йорка

В черной футболке и обуви на грубой подошве: Ирина Билык позировала на улицах Нью-Йорка

Дата публикации
Просмотры
649
Время на прочтение
1 мин
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В черной футболке и обуви на грубой подошве: Ирина Билык позировала на улицах Нью-Йорка

Ирина Билык

Певица вернулась в Украину и показала фото из США.

Ирина Билык опубликовала в Instagram черно-белый снимок из Америки. На нем артистка позирует на одной из улиц Нью-Йорка. Одета она в футболку, свободные брюки и обувь на грубой подошве. Волосы ее распущены, а на лице – очки.

"Почти месяц прошел с тех пор, как я вернулась из Соединенных Штатов Америки, и лучшее, что я видела в этой замечательной стране — это наши украинцы! Они меня очень поддерживали! Также я познакомилась с очень талантливыми украинскими фотографами, например, в Нью-Йорке @ nastia.kalibri.nyc сделала жизненные фото прямо на улицах города, такая я себе нравлюсь больше всего — настоящая, романтическая и свободная!" – написала Билык.

Напомним, ранее Ирина продемонстрировала красивый образ в халате с цветным цветочным принтом. Голову она украсила красивым красочным венком из цветов.

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Автор
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Дата публикации
Просмотры
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