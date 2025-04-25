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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

В черной кожанке и белых джинсах: стильная Рози Хантингтон-Уайтли в объективах папарацци

Модель сочетала в своем луке классические черный и белый цвета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рози Хантингтон-Уайтл

Рози Хантингтон-Уайтл / © Getty Images

Рози Хантингтон-Вайтли попала в объективы папарацци в Верхнем Ист-Сайде, в Нью-Йорке, когда выходила из гостиницы.

Модель выглядела стильно. На ней был белый топ, черная кожаная куртка с воротником-стойкой и белые прямые джинсы.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Лук Рози дополнила черными босоножками и черной сумкой-клатчем.

Хантингтон-Уайтли собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с нюдовой помадой, надела на лицо солнцезащитные очки, а шею украсила золотистой подвеской с черной кисточкой на шнурке.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала редкие снимки своих детей от Джейсона Стэтхэма.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

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