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- Шоу-бизнес
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В черной кожанке и белых джинсах: стильная Рози Хантингтон-Уайтли в объективах папарацци
Модель сочетала в своем луке классические черный и белый цвета.
Рози Хантингтон-Вайтли попала в объективы папарацци в Верхнем Ист-Сайде, в Нью-Йорке, когда выходила из гостиницы.
Модель выглядела стильно. На ней был белый топ, черная кожаная куртка с воротником-стойкой и белые прямые джинсы.
Лук Рози дополнила черными босоножками и черной сумкой-клатчем.
Хантингтон-Уайтли собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с нюдовой помадой, надела на лицо солнцезащитные очки, а шею украсила золотистой подвеской с черной кисточкой на шнурке.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала редкие снимки своих детей от Джейсона Стэтхэма.