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- Шоу-бизнес
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В черной коже на премьеру фильма: певица Талия Сторм появилась в дерзком луке на мероприятии
26-летняя певица появилась среди гостей на гламурном светском мероприятии в Лондоне.
Талия Сторм посетила презентацию фильма «Долина Эхо», в котором сыграли главные роли Джулианна Мур и Сидни Суини.
Девушка блистала перед перед фотографами в немного дерзком наряде, который был выполнен из кожи и декорирован заклепками и люверсами.
Лук Талии включал короткую куртку, которую она носила на голое тело и немного расстегнув, чтобы подчеркнуть декольте, а также мешковатые широкие штаны с заниженной талией.
Ее волосы были собраны в высокую прическу, также Талия сделала очень яркий макияж с большим количеством контуринга, надела серьги-кольца и очки. На шее у певицы сверкало колье с камнями.
Также эту премьеру в Лондоне посетила радиоведущаи и певица Эшли Робертс. Звезда позировала фотографам по прибытии на премьеру и привлекла много внимания из-за своего эффектного платья от Elisabetta Franchi.