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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

В черной коже на премьеру фильма: певица Талия Сторм появилась в дерзком луке на мероприятии

26-летняя певица появилась среди гостей на гламурном светском мероприятии в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Талия Сторм

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм посетила презентацию фильма «Долина Эхо», в котором сыграли главные роли Джулианна Мур и Сидни Суини.

Девушка блистала перед перед фотографами в немного дерзком наряде, который был выполнен из кожи и декорирован заклепками и люверсами.

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Associated Press

Лук Талии включал короткую куртку, которую она носила на голое тело и немного расстегнув, чтобы подчеркнуть декольте, а также мешковатые широкие штаны с заниженной талией.

Ее волосы были собраны в высокую прическу, также Талия сделала очень яркий макияж с большим количеством контуринга, надела серьги-кольца и очки. На шее у певицы сверкало колье с камнями.

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Associated Press

Также эту премьеру в Лондоне посетила радиоведущаи и певица Эшли Робертс. Звезда позировала фотографам по прибытии на премьеру и привлекла много внимания из-за своего эффектного платья от Elisabetta Franchi.

Эшли Робертс / © Associated Press

Эшли Робертс / © Associated Press

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм/Instagram Талии Сторм

Талия Сторм/Instagram Талии Сторм

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Associated Press

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
177
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