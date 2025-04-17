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- Шоу-бизнес
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В черной куртке и в любимых уггах: Дженнифер Лопес подловили на съемочной площадке
55-летняя артистка и актриса снимается в главной роли в романтической комедии для Netflix.
Папарацци подловили Дженнифер Лопес в городе Эджвотер, штат Нью-Джерси, на съемочной площадке нового фильма «Служебный роман» от режиссера Оливера Паркера. В романтической комедии, которая выйдет на Netflix, поп-дива играет главную роль.
На фото можно разглядеть, что Джен была одета в черную куртку, которую дополнила любимыми коричневыми уггами на низкой подошве.
У нее были распущены волосы, макияж смоки-айс и молочный маникюр.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес появлялась во время съемок этой ленты в компании своего партнера - звезды "Тед Лассо" Бретта Голдстина. Тогда она продемонстрировала стильный лук в белом костюме и тренче с поясом.