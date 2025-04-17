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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
82
Время на прочтение
1 мин

В черной куртке и в любимых уггах: Дженнифер Лопес подловили на съемочной площадке

55-летняя артистка и актриса снимается в главной роли в романтической комедии для Netflix.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Папарацци подловили Дженнифер Лопес в городе Эджвотер, штат Нью-Джерси, на съемочной площадке нового фильма «Служебный роман» от режиссера Оливера Паркера. В романтической комедии, которая выйдет на Netflix, поп-дива играет главную роль.

На фото можно разглядеть, что Джен была одета в черную куртку, которую дополнила любимыми коричневыми уггами на низкой подошве.

/ © Getty Images

© Getty Images

У нее были распущены волосы, макияж смоки-айс и молочный маникюр.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес появлялась во время съемок этой ленты в компании своего партнера - звезды "Тед Лассо" Бретта Голдстина. Тогда она продемонстрировала стильный лук в белом костюме и тренче с поясом.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
82
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