В черной майке и джинсах: Карла Бруни продемонстрировала универсальный наряд для путешествий

Совсем скоро мы увидим ее на красной дорожке.
Завтра, 1 сентября, в Италии стартует один из главных кинофестивалей года - Венецианский международный кинофестиваль. Традиционно на мероприятие съедутся звезды со всех уголков мира, чтобы пройтись по красной дорожке в своих роскошных образах.
Первой под прицел папарацци уже попала актриса Кирстен Данст, но также сегодня по пути к водному такси, была замечена и ее коллега - французская актриса и модель Карла Бруни. 53-летняя звезда появилась в черной майке и синих джинсах. Обута Карла была в кроссовки Adidas, а вот на плече у нее была большая плетеная сумка.
Похоже, что на красной дорожке звезду мы увидим уже завтра, но какое платье она выбирает для своего появления пока остается загадкой. Вообще Карла завсегдатай различных кинофестивалей и на недавнем Каннском продемонстрировала роскошный наряд от бренда Céline.
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