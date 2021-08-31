В черной майке и джинсах: Карла Бруни продемонстрировала универсальный наряд для путешествий

Совсем скоро мы увидим ее на красной дорожке.

Завтра, 1 сентября, в Италии стартует один из главных кинофестивалей года - Венецианский международный кинофестиваль. Традиционно на мероприятие съедутся звезды со всех уголков мира, чтобы пройтись по красной дорожке в своих роскошных образах.

Первой под прицел папарацци уже попала актриса Кирстен Данст, но также сегодня по пути к водному такси, была замечена и ее коллега - французская актриса и модель Карла Бруни. 53-летняя звезда появилась в черной майке и синих джинсах. Обута Карла была в кроссовки Adidas, а вот на плече у нее была большая плетеная сумка.

Карла Бруни / Getty Images

Похоже, что на красной дорожке звезду мы увидим уже завтра, но какое платье она выбирает для своего появления пока остается загадкой. Вообще Карла завсегдатай различных кинофестивалей и на недавнем Каннском продемонстрировала роскошный наряд от бренда Céline.

Карла Бруни / Associated Press

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