Шоу-бизнес
221
1 мин

В черной майке и кожаных штанах: папарацци подловили Дуа Липу во время прогулки в Нью-Йорке

Британская певица в образе total black вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. Звезда продемонстрировала стильный образ total black.

На артистке была черная майка в рубчик и кожаные прямые брюки. Наряд она скомбинировала с черными босоножками на шпильках, которые добавили ее уличному луку изысканности.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки, на шее у нее были серебряные украшения, а на руках - золотые часы, массивные браслеты с акцентными золотыми деталями и кольца с камнями. Маникюр с декором и черный педикюр завершили аутфит красавицы.

Напомним, Дуа Липа на ужин Harper's Bazaar Icons Dinner надела интересное платье с бахромой от бренда Schiaparelli.

