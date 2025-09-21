- Дата публикации
В черной майке и кожаных штанах: папарацци подловили Дуа Липу во время прогулки в Нью-Йорке
Британская певица в образе total black вышла в свет.
Дуа Липа попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. Звезда продемонстрировала стильный образ total black.
На артистке была черная майка в рубчик и кожаные прямые брюки. Наряд она скомбинировала с черными босоножками на шпильках, которые добавили ее уличному луку изысканности.
Дуа распустила волосы, надела на лицо черные солнцезащитные очки, на шее у нее были серебряные украшения, а на руках - золотые часы, массивные браслеты с акцентными золотыми деталями и кольца с камнями. Маникюр с декором и черный педикюр завершили аутфит красавицы.
Напомним, Дуа Липа на ужин Harper's Bazaar Icons Dinner надела интересное платье с бахромой от бренда Schiaparelli.