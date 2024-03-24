В черной майке и с цепью на шее: Энн Хэтэуэй сходила на баскетбол

Звезду запечатлели фотографы, когда она присутствовала на матчем между командами "Атланта Хоукс" и "Шарлотт Хорнетс" на стадионе State Farm Arena в Атланте.

Энн сидела среди других баскетбольных болельщиков, одетая в черную майку, сверху в черную кофту на замке, а на лице у нее были большие черные солнцезащитные очки.

Хэтэуэй распустила волосы, сделала лаконичный дневной макияж, на шее у нее висела массивная цепь, а в ушах были серьги-кольца.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Большая поклонница баскетбольных матчей и Ким Кардашьян. Ее часто видят на играх со старшим сыном Сейнтом. В прошлый раз мы показывали вам ее фото на игре между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз".

Читайте также: